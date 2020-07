0 Facebook Parto drammatico, dà alla luce prima per un malore, Elisa Docali muore a 28 anni dopo agonia Cronaca 18 Luglio 2020 18:39 Di redazione 1'

E’ stata costretta a partorire prima per un malore improvviso e non si è più svegliata. E’ la storia di Elisa Docali, 28enne originaria di Legano, in provincia di Verona.

Dolore per la morte di Elisa Docali

Elisa aveva da poco sposato il suo Federico e la coppia stava coronando finalmente il sogno di una famiglia. Ma qualcosa non è andato come se l’aspettavano e la povera Elisa ha incontrato un tragico destino.

Dopo un malore ha dovuto partire il suo bambino, poi è deceduta dopo una lunga agonia. Ha lottato con tutte le sue forze ma purtroppo non ce l’ha fatta. E così il giorno che doveva essere il più bello della sua vita, si è trasformato in un dramma. La notizia della morte di Elisa Docali ha sconvolto l’intera comunità, tantissimi i messaggi di cordoglio per il marito e il suo bambino.