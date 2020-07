0 Facebook Pino Daniele, spunta la foto inedita pubblicata dalla figlia Sara che commuove i fan News 17 Luglio 2020 17:02 Di Marta Ricciardi 2'

Ha commosso il mondo del web la foto pubblicata ieri su Instagram da Sara Daniele, figlia dell’amatissimo cantautore napoletano Pino Daniele, scomparso nel 2015.

“Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata – afferma Sara – stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: siete proprio belli insieme vi devo immortalare“.

Con queste parole, l’ amica storica di Eros Ramazzotti, presenta la tenerissima foto con il suo papà Pino, immortalato sorridente tra le due figlie nate dall’amore con Fabiola Sciabbarrasi.

Sara, che assomiglia in modo evidente a suo padre, non ha mai fatto mistero in nessuna intervista di quanto abbia sofferto in questi anni e del forte momento di smarrimento vissuto subito dopo la dipartita del ‘Nero a metà‘.

La giovane figlia di Pino Daniele (classe 1996) è riuscita, nonostante questo, a trasformare in forza l’immenso dolore generato dalla perdita del padre. “Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno” conclude Sara sul suo profilo social.

La foto inedita di Pino Daniele

Questo post nostalgico ma al tempo stesso testimone dell’amore infinito che lega un padre ai suoi figli non ha lasciato indifferenti neanche molti vip. Nei commenti alla foto si legge infatti in nome della cantante Giorgia, la quale ha anche duettato con Pino Daniele in ‘Vento di Passione‘ (2007) ma anche di tantissimi altri artisti come Rocco Hunt.