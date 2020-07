0 Facebook Panico in strada, toro imbizzarrito fugge dal circo e spaventa i passanti: fuggi fuggi generale Cronaca 17 Luglio 2020 16:47 Di redazione 1'

Panico in strada, un toro, sfuggito da un circo, ha seminato il panico a Reggio Calabria. L’animale si aggirava nel quartiere San Filippo di Pellaro, in un primo momento era tranquillo, poi si è imbizzarrito, spaventando i passanti presenti. In tantissimi sono fuggiti, rifugiandosi nei negozi.

Toro imbizzarrito semina il panico in strada

Intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, un veterinario dell’Asp di Reggio Calabria e la polizia metropolitana per sedare l’animale al momento dell’individuazione. Le ricerche sono state estese anche ai terreni circostanti il quartiere San Filippo con l’ausilio di un elicottero del V Reparto Volo di Reggio Calabria.

LEGGI ANCHE: MAMMA UCCIDE FIGLIO A COLTELLATE

L’animale era scappato da un circo che si trovava di passaggio in quella località per effettuare dei rifornimenti di cibo per gli animali. Nella tarda serata, nonostante numerosi e infruttuosi tentativi di sedarlo, il veterinario dell’Asp, con il consenso del proprietario del circo, ha deciso di abbattere l’animale in quanto ritenuto eccessivamente pericoloso per l’incolumità dei cittadini.