Giulia De Lellis rischierebbe una denuncia per truffa. Alla giovane influencer potrebbe costarle cara una pubblicità fatta per solidarietà. L’ex protagonista di Uomini e Donne, sarebbe stata contattata come testimonial per promuovere un’iniziativa a sostegno degli orafi valenziani.

Cosa è successo a Giulia De Lellis

La De Lellis attraverso il suo seguitissimi profilo Instagram aveva detto: “Post Covid tutti gli orafi di Valenza sono fortemente in crisi. Non sono gli unici ma i racconti che mi hanno fatto oggi mi hanno particolarmente colpita (…) L’intero ricavato della vendita degli accessori sarà devoluto agli artigiani dei gioielli”. Pare, però, che gli orafi valenziani non fossero assolutamente a conoscenza di quest’iniziativa.

La presidente del consorzio di Valenza, Barbara Rizzi, infatti, ha detto che denuncerà in Procura l’iniziativa di Giulia De Lellis: “Mi sono rivolta ad un avvocato per procedere con una denuncia, come mi hanno suggerito tanti orafi valenzani”. Intanto dall’entourage dell’influencer non è arrivata alcuna dichiarazione.