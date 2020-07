0 Facebook Cade nel vuoto dopo la schianto mortale, lacrime e dolore per Carlo: “Portavi gioia” Cronaca 17 Luglio 2020 20:43 Di redazione 3'

Un altro giovane ha perso la vita a causa di un incidente. La dinamica va ancora chiarita. Carlo Marino ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro un albero prima di cadere nel vuoto. Il giovane di Pisciotta ha perso la vita poco dopo il ricovero presso l’ospedale di Vallo della Lucania. L’incidente è avvenuto a Palinuro. La comunità cilentana è stata distrutta dal dramma. Tanti i messaggi d’affetto per Carlo che aveva 25 anni.

Il post dell’ASD Olympia Volley di Casalnuovo

“Sempre col sorriso sulle labbra, capace di portare gioia lì dove ce ne fosse bisogno. Sempre con una parola di conforto per i suoi compagni, pronto a risollevare la squadr e dare la serenità giusta per tornare in campo. Uno come pochi“.

“Era emozionatissimo, teso e non aveva giocato al massimo delle sue potenzialità. Quella partita la perdemmo ma lui, a differenza di altri, era felice lo stesso perché era tornato a fare ciò che amava. Un ragazzo dal cuore d’oro che rimarrà, in campo e nei nostri cuori, per sempre. Ciao Carlo, d’ora in poi sulla nostra panchina rimarrà per sempre un posto vuoto“.

Drammatico incidente in Cilento. Un giovane, Carlo Marino 25 anni ha perso la vita nella fascia costiera in provincia di Salerno. Il giovane era alla guida della sua vettura e per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un albero.

Dopo il violento impatto il giovane è precipitato a bordo della vettura nel vuoto. Il sinistro è avvenuto a Palinuro, all’altezza del lido Baia degli Angeli. Come riportato da Il Mattino, dopo lo schianto l’auto è caduta nel vuoto.

La vittima, residente a Caprioli – comune di Pisciotta – è parsa subito in gravi condizioni. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo di Carlo dalle lamiere della vettura. I sanitari del 118 hanno provveduto alle prime cure del caso prima di trasportare il 25enne in ospedale a Vallo della Lucania.

Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno procedendo per i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Sconvolta la comunità cilentana.