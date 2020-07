0 Facebook Tragico incidente in costiera, prima lo schianto e poi la caduta nel vuoto: Carlo muore a 25 anni La tragedia è avvenuta a Palinuro, la vittima era di Pisciotta. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale Cronaca 17 Luglio 2020 13:03 Di redazione 1'

Drammatico incidente in Cilento. Un giovane, Carlo Marino 25 anni ha perso la vita nella fascia costiera in provincia di Salerno. Il giovane era alla guida della sua vettura e per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un albero.

Dopo il violento impatto il giovane è precipitato a bordo della vettura nel vuoto. Il sinistro è avvenuto a Palinuro, all’altezza del lido Baia degli Angeli. Come riportato da Il Mattino, dopo lo schianto l’auto è caduta nel vuoto.

La vittima, residente a Caprioli – comune di Pisciotta – è parsa subito in gravi condizioni. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo di Carlo dalle lamiere della vettura. I sanitari del 118 hanno provveduto alle prime cure del caso prima di trasportare il 25enne in ospedale a Vallo della Lucania.

Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno procedendo per i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Sconvolta la comunità cilentana.