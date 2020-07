0 Facebook Dramma sul Litorale Domitio, 13enne si capovolge con il pedalò e muore Cronaca 18 Luglio 2020 10:01 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta la ragazzina di 13 anni che nella giornata di martedì si era capovolta con il pedalò sul Litorale Domizio. Salvata in extremis la giovane stava per annegare, ma purtroppo è deceduta all’ospedale Santobono di Napoli.

13enne muore dopo annegamento sul Litorale Domitio

La tredicenne, di origine rumene, era a bordo di un pedalò con lo zio, la sorellina di 4 anni ed altri parenti. L’imbarcazione si è capovolta e la ragazza ha rischiato di annegare. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, immediato l’arrivo dell’ambulanza e il trasporto al pronto soccorso. La giovane era stata intubata sul posto, il suo cuore aveva smesso di battere ma grazie al massaggio cardiaco era stata stabilizzata.

L’intera famiglia era stata portata al Pineta Grande, ma considerata la gravità delle condizioni della ragazzina era stato disposto il trasferimento all’ospedale Santobono. La tredicenne aveva un edema celebrale, era stata troppo tempo senza ossigeno. La famiglia ha sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi ma purtroppo non ce l’ha fatta.