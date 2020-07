0 Facebook Tony Colombo in lacrime per Palermo, il pensiero del neomelodico per la sua città Spettacolo 16 Luglio 2020 17:55 Di redazione 1'

In queste ore in tanti hanno espresso tutto il loro dolore per quanto accaduto a Palermo nella pomeriggio di mercoledì. Inevitabile che anche Tony Colombo fosse colpito da questa catastrofe. Il cantante neomelodico, infatti, è originario del capoluogo siculo e vedere la sua città in quello stato non deve essere stato facile.

Tony Colombo in lacrime

Fiumi di fango, auto rovesciate e gente che nuotava per salvarsi la vita. Le immagini del nubifragio di Palermo hanno colpito tutti. Anche Nino D’Angelo ha voluto esprimere il suo cordoglio per quest’improvviso cataclisma. Tony Colombo, invece, ha dedicato un pensiero alla sua città in una storia su Instagram, in cui ha scritto: “Terra mia resisti”.

Poche parole ma chiare, un messaggio di forza e speranza dato ai suoi concittadini. In tanti hanno commentato il pensiero di Tony condividendolo. Da tutta Italia stanno arrivando tanti messaggi di solidarietà per i cittadini di Palermo colpiti da questa brutta catastrofe.