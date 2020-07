0 Facebook Nubigrafio Palermo, padre e figlia salvati da 8 poliziotti napoletani Cronaca 16 Luglio 2020 20:41 Di redazione 2'

Tra gli eroi che hanno aiutato la città di Palermo nelle terribili ore del nubifragio ci sono anche alcuni poliziotti napoletani. Si tratta di 8 uomini provenienti dal IV Reparto Mobile di Napoli. Gli agenti hanno salvato le un papà e una figlia che rischiavano di annegare all’interno della loro vettura in Via Crispi. Grazie al loro intervento i due sono riusciti a scampare il pericolo. Come raccontato a ‘TeleOne’ da una studentessa di Medicina, Mariangela Rubino:

Padre e figlia salvati da 8 poliziotti napoletani

“Temevamo il peggio, l’acqua arrivava al finestrino. Provvidenziale è stato l’intervento di un furgone della Polizia che vedendoci in difficoltà ci ha prontamente raggiunto. Sono riusciti ad aprire il finestrino e a mettere in salvo me e mio padre. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto succedere senza il loro tempestivo intervento. Grazie a tutti loro”.

I poliziotti napoletani in soccorso delle vittime

I poliziotti erano fuori servizio e si trovavano a Palermo perché si stavano recando al Porto per imbarcarsi e fare ritorno a Napoli.

Le immagini dei poliziotti, che si sono immediatamente precipitati a salvare quante le persone in pericolo, in queste ore hanno fatto il giro del web, diventando virali e hanno commosso tutti.

