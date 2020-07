0 Facebook Napoli è con Palermo contro il dolore, la grande solidarietà partenopea sfida la tragedia Tanti i messaggi di affetto e solidarietà per il popolo palermitano e siciliano dalla Campania. L'unità del Sud per superare il dramma Cronaca 16 Luglio 2020 09:30 Di Andrea Aversa 2'

Le immagini viste ieri a Palermo sono state raccapriccianti. Guardare persone che a nuoto tentano di sfuggire a un temporale è stato davvero un colpo al cuore. Nel 2020 certe cose non dovrebbero capitare. Certo, un nubifragio può essere un cataclisma inaspettato.

Ma la manutenzione del territorio e delle sue infrastrutture dovrebbe invece essere un’attività ordinaria. Eppure da Nord a Sud ci sono piaghe che stanno continuando a devastare il nostro Paese. Come, ad esempio, il dissesto idrogeologico.

E cosa fanno le istituzioni? Ben poco. Al massimo i politici pubblicano i soliti tweet, magari per sciacallare cercando di conquistare qualche voto (vedi Matteo Salvini). Intanto, però, a Palermo ci sono stati dei morti e ci sono ancora dei dispersi.

Una grande città del Sud è stata messa in ginocchio dalla bomba d’acqua di ieri. Strade allagate e auto sommerse. Da Napoli il popolo partenopeo non si è certo fatto attendere. Tantissime le manifestazioni di affetto e solidarietà manifestate da tutta la Campania.

Palermo e fratelli siciliani non mollate, noi siamo con voi. L’Unità di quel Sud ricco di storia, cultura e meraviglie che sarà in grado di superare anche questa tragedia. Per tornare, da oggi, più forti di prima. Una sfida che si può vincere!