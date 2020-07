0 Facebook Funerali Natalia Boccia, l’ultimo saluto alla giovane travolta e uccisa da un’auto News 15 Luglio 2020 18:37 Di redazione 2'

Si sono tenuti questo mercoledì pomeriggio i funerali di Natalia Boccia, la giovane di 27 anni travolta e uccisa da un’auto a San Gennaro Vesuviano mentre si trovava in strada con altre cinque persone, tra cui la sorella incinta e il cognato. Questi ultimi non hanno potuto partecipare alla cerimonia poiché sono ancora ricoverati in terapia intensiva e assieme alla bambina venuta alla luce a sette mesi con un cesareo d’urgenza, stanno lottando per la vita.

L’ultimo saluto a Natalia Boccia, il dolore degli amici

Centinaia di persone si sono raccolte davanti al Convento per dare l’ultimo saluto a Natalia. Un composto ordine per rispettare le norme anti-Covid e tanto dolore. Molti gli striscioni appesi fuori dai balconi, tra i tanti uno recitava: “All’amica geniale che sarei sempre“.

Una cerimonia funebre carica di dolore, tutta la comunità, che è ancora in preghiera per la sorella, il cognato e la nipotina di Natalia, si è stretta attorno a una famiglia devastata dal dolore. All’uscita del feretro bianco gli amici hanno lanciato in aria tanti palloncini bianchi. La morte di una ragazza così giovane, ingegnere che stava costruendo il suo futuro, non può che lasciare un’enorme ferita nei cuori di chi l’ha conosciuta.