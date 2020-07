0 Facebook Terribile incidente nel Napoletano: le condizioni della neonata e degli altri feriti Cronaca 11 Luglio 2020 13:01 Di Verdiana Perrotta 1'

Terribile l’incidente di giovedì a San Gennaro Vesuviano, in cui è morta Natalia Boccia, giovane 27enne e altre 5 persone sono rimaste gravemente coinvolte. La vittima era in compagnia di alcuni amici e della sorella, quando sono stati centrati in pieno da una Panda, guidata da un 18enne, che ha perso il controllo della vettura.

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. La sorella della vittima, che ha dato alla luce la sua bambina, è ancora in condizioni critiche. Stando agli ultimi aggiornamenti riguardo alle condizioni alle salute degli altri feriti, oltre la sorella della vittima anche il cognato è ancora in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE – Investe sei persone a San Gennaro Vesuviano

La neonata, è stata trasferita al Moscati di Avellino ed è stabile. Due delle tre persone ricoverate all’ospedale di Nola sono state dimesse. Il terzo coinvolto è stato trasportato al Cardarelli per altri accertamenti:non è in pericolo di vita.