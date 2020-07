0 Facebook Natalia Boccia investita e uccisa da un’auto, gravissima la sorella incinta: una vita spezzata Cronaca 10 Luglio 2020 13:49 Di redazione 2'

Si chiamava Natalia Boccia la giovane di 27 anni che questa notte è stata investita e uccisa da un’auto a San Gennaro Vesuviano. La giovane era in compagnia della sorella e di altri quattro amici quando la vettura li ha centrati in pieno. Per lei non c’è stato scampo, è morta sul colpo.

Chi è la vittima dell’incidente a San Gennaro Vesuviano

Gravissima la sorella di 34 anni che era al settimo mese di gravidanza. Trasportata all’ospedale di Sarno, i medici le hanno praticato un taglio cesareo e il piccolo è attualmente ricoverato in terapia intensiva neonatale. Lotta tra la vita e la morte anche un altro giovane di 32 anni che era con la comitiva.

Laureata in Ingegneria Gestionale alla Federico II di Napoli, Natalia era una giovane con tutta la vita davanti. Fidanzata con un ragazzo, anche lui ingegnere, sognavano come tutti i giovani di quest’età una vita assieme di successi e amore. Purtroppo la ventisettenne ha incontrato un tragico destino. Sconvolta la comunità di San Gennaro Vesuviano che in questo momento è in preghiera per le sorti della sorella di Natalia e del suo bambino, nato d’urgenza al settimo mese. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per questa terribile tragedia.