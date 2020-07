0 Facebook Anziana accompagnata in casa di riposo si lancia nel vuoto e muore: nei guai cinque persone Cronaca 15 Luglio 2020 18:24 Di redazione 1'

La notizia dell’anziana che si era gettata nel vuoto dalla residenza per anziani in cui era stata accompagnata aveva sconvolto la comunità di Capaccio Paestum. La tragedia era avvenuta nel comune in provincia di Salerno.

Anziana signora si toglie la vita a Capaccio

La donna, 77 anni originaria di Paestum, poco dopo essere stata accompagnata nella struttura-albergo per anziani, aveva aperto una finestra del terzo piano e si era gettata nel vuoto. Per lei non c’era stato nulla da fare, era morta sul posto.

Sulla vicenda le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza è stato accertato che si è trattato di suicidio. Cinque persone sono state denunciate per abbandono di persona ritenuta incapace di intendere e di volere. Secondo quanto riportato da fonti locali, sono finiti nei guai il legale e il direttore della residenza, due familiari della vittima e il suo medico curante.