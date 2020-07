0 Facebook Dramma a Capaccio, anziana signora portata in casa di riposo: si lancia nel vuoto e muore Cronaca 13 Luglio 2020 18:25 Di redazione 1'

Era stata portata da qualche ora in una residenza per anziani, la signora di 77 anni che nella serata di domenica si è lanciata nel vuoto dalla finestra della sua abitazione al terzo piano.

Anziana si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

La donna, originaria di Agropoli, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, attraverso le telecamere di videosorveglianza, pare che si sia trattato di un gesto volontario e non di un incidente.

I militari hanno ascoltato i familiari della vittima e anche alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.