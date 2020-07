0 Facebook La fortuna bacia Napoli, centrato il 5 al SuperEnalotto: vinti migliaia di euro Cronaca 15 Luglio 2020 18:03 Di redazione 1'

Un’altra vittoria a Napoli. La fortuna torna a baciare la città partenopea. Un fortunato/a ha centrato il 5 al SuperEnalotto portando a casa 38.619,44 euro.

Vittoria al SuperEnalotto a Bagnoli

La schedina fortunata è stata giocata in un’edicola di via Eurialo 74, nel quartiere di Bagnoli. La notizia è stata riportata da Agipronews, chiaramente non è stata resa nota l’identità del vincitore.

Di sicuro, però, avrà festeggiato questa vincita fortunata che, sebbene non sia milionaria, è comunque importante. Intanto il Jakpot è salito a 14,1 milioni di euro e l’ultimo 6 è stato vinto a Sassari per una cifra di 59,4 milioni di euro.