Coronavirus, il nuovo decreto del Governo: cosa cambia da domani Distanziamento sociale, mascherine e aperture / chiusure dei locali Politica 13 Luglio 2020

Come riportato da Il Corriere della Sera, sarebbero queste le anticipazioni contenute nel nuovo decreto varato dal Governo Conte. Molte le polemiche relative alla proroga dello Stato d’emergenza. Cosa cambierà a partire da domani:

TUTTE LE NUOVE NORMATIVE

Come riporta il Corriere della Sera, la “stretta” del governo riguarda anche le altre due forme di protezione individuale: il distanziamento e la sanificazione frequente delle mani.

Luoghi al chiuso

“Sono sacrifici minori, ma sono i più importanti”, ha sottolineato il ministro Roberto Speranza. L’appello è quello di attenersi rigidamente alle regole in luoghi “sensibili” come musei, negozi, centri commerciali, palestre, ristoranti, parrucchieri, cinema e uffici pubblici. Oltre che su treni, autobus e metropolitane.

Negozi e locali

Per quanto riguarda locali ed esercizi commerciali, addetti alle vendite e ristoratori non potranno mai togliere la mascherina. Stessa regola per il personale degli uffici pubblici e per quello sanitario.

All’aperto

Quando ci si trova all’aperto, la mascherina è obbligatoria solo nel caso in cui non si può garantire la distanza interpersonale di un metro. Resta l’obbligo a prescindere in Lombardia, che comunque potrebbe cambiare rotta già dal 14 luglio.