Il 'mistero' della barca, lo staff di Stefano De Martino: "Non è stata venduta"

Non è assolutamente vero. Sono tutte fake news che l’addetto stampa di Stefano De Martino ha prontamente smentito contattato i vari giornali che l’hanno pubblicata. Santiago la barca del conduttore di Made in Sud (così chiamata in onore del figlio) non è né in vendita, né è stata venduta.

La notizia poi smentita

Dopo la rottura c’è voglia di chiudere e di ricominciare una nuova vita. Stefano De Martino ha infatti deciso di vendere la lussuosa barca, chiamata Santiago. Troppi ricordi, il ballerino infatti aveva acquistato la barca proprio per trascorrere le vacanze con la famiglia e con Belen. La barca, chiamata Santiago in onore del figlio della coppia. La famiglia spesso aveva mostrato nelle Storie Instagram i loro momenti insieme a bordo.

Barca in vendita

Sul web sono infatti apparsi numerosi annunci con foto che sembrano proprio quelle della loro barca. Nelle immagini si scorge anche la scritta Santiago, che molti fan hanno riconosciuto al primo sguardo. La barca è lunga 11 metri e ha due cabine, è arredata in modo lussuoso, con comodi divani in pelle in cui prendere il sole e rilassarsi. Il prezzo è di 290 mila euro.

Stefano volta pagina

Stefano è intenzionato a cambiare e voltare pagina. Belen ha già ritrovato l’amore accanto a Gianmaria Antinolfi, imprenditore conosciuto grazie all’amico Mattia Ferrari Il presentatore di Made in Sud invece, è ancora single e intenzionato a rimanere tale. I gossip sono tanti e per questo Stefano fa di tutto per mantenere la sua vita il più privata possibile.