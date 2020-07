0 Facebook Addio a Mario Scotti Galletta leggenda della pallanuoto napoletana Sport 13 Luglio 2020 15:16 Di Verdiana Perrotta 2'

Grave lutto nella pallanuoto italiana. È morto Mario Scotti Galletta, all’età di 70 anni. È stato un grande protagonista della squadra Canottieri di Napoli, con la quale nel 1978 ha vinto la Coppa dei Campioni e ben 4 scudetti, nel : 1973, 75, 77 e 79.

Campione del mondo nel ’78

Il campione, che ha giocato anche nella squadra del Settebello. Proprio come portiere della Nazionale è stato campione d’Europa negli anni ’70 sotto la guida di Fritz Dennerlein e ha vinto il mondiale nel 1978. Mario Scotti Galletta ha fatto la storia della pallanuoto in Italia, amato e conosciuto da tutti, due ann fa ha ricevuto dalle mani di Malagò il Collare d’Oro al Merito Sportivo: il massimo riconoscimento per un atleta.

La sua è una famiglia tutta dedita alla pallanuoto, sua moglie Barbara è stata una delle primissime giocatrici di pallanuoto in Italia, il figlio Andrea ha vinto numerosi titoli con il Posillipo e pallanuotista è anche l’altro figlio Riccardo.

Le parole di Achille Ventura

“La Canottieri con la scomparsa di Mario Scotti Galletta piange oggi uno dei suoi più grandi campioni e grande pallanuotista entrato di diritto nella nostra lunghissima storia sportiva – ha dichiarato il presidente del club dei Canottieri, Achille Ventura – Era socio benemerito legatissimo al suo sodalizio anche se la sua lunga malattia gli ha impedito di frequentarlo. Condivideva, anche se a distanza, successi sportivi e anche momenti di amarezza che non mancano mai in tanti anni di storia. Desidero esprimere a sua moglie Barbara e a i suoi due figli, Andrea e Riccardo, la vicinanza e l’affetto della grande famiglia giallorossa”.