Rischia di essere investito con la nipotina per strada ed esplode il caos. Dovra’ difendersi dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale il 56enne arrestato ieri sera a San Giorgio a Cremano nel corso di un litigio nel quale sono rimasti feriti in maniera non grave due carabinieri. Per l’uomo sono stati disposti i domiciliari in attesa del giudizio.

Aggrediti due carabinieri a San Giorgio a Cremano

Secondo quanto ricostruito, il 56enne intorno alle 20.30 stava attraversando la strada insieme alla nipotina quando il conducente di un’auto che sopraggiungeva, per cause da accertare, avrebbe rischiato di investire entrambi. A quel punto dalle parole si e’ passati ai fatti: ne e’ nato un litigio che ha richiamato l’intervento dei Carabinieri del nucleo Radiomobile di Torre del Greco.

Due militari, nel sedare gli animi, sono rimasti feriti in maniera non grave. Medicati all’ospedale del Mare di Napoli se la caveranno rispettivamente con 7 e 15 giorni di prognosi.