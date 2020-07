0 Facebook Naya Rivera, è giallo sulla scomparsa: spunta l’ombra di un uomo in un video Cronaca 13 Luglio 2020 16:04 Di redazione 3'

La scomparsa nel lago di Naya Rivera rischia di diventare il giallo dell’estate. Il corpo della donna non è stato ancora ritrovato e sul web impazzano le torie più svariate. Se la giovane donna si sia sentita male, se sia stato un suicidio, un incidente o un gesto organizzato da qualcuno è al vaglio degli investigatori. Nessuno sa cosa sia davvero successo su quella barca insieme al figlio.

Chi è l’uomo misterioso?

Nel frattempo sul web spunta un video in cui si vedrebbe un’altra persona salire sulla barca. Nulla si sa di quest’uomo e si sta cercando di risalire alla sua identita. La madre e tutti i fan dell’attrice pregano per un miracolo ma le speranze di ritrovare viva la donna sono pochissime. La foto della mamma disperata sul luogo della scomparsa sta facendo il gir del web. Le autorità continuano a ripetere che la donna è presumibilmente morta per annagamento.

La ricostruzione

Ore 13: l’attrice noleggia una barca mercoledì e, insieme a suo figlio di 4 anni, si dirige verso la riva nord del lago Piru per un’escursione di tre ore pianificata.

Ore 16:30: dopo che la coppia non torna come previsto, un impiegato del negozio di noleggio barche esce sul lago per cercarli. Il figlio di Rivera viene trovato a bordo della barca, sicuro ma solo. Le autorità vengono informate e scatta una ricerca massiccia.

Ore 22:00: gli sforzi di ricerca (impegnate circa 50 persone) vengono sospesi la sera a causa di condizioni non sicure, inclusa una scarsa visibilità.

Pernottamento: gli uomini dello sceriffo della contea di Ventura e i ricercatori di altre rimangono sul posto, monitorando e pianificando che l’operazione riprenda la mattina preso, con le prime luci.

Alba: il numero di persone che partecipano alla ricerca – su barche, in acqua e con elicotteri – si espande a più di 80. E’ la mattina di giovedì.

Ore 8:30: il portavoce di uno sceriffo conferma che Rivera è presumibilmente morta.

Mezzogiorno: il corpo di Rivera non si trova, mentre i subacquei continuano a perlustrare il lago in condizioni di calma e visibilità ottimale.

Ore 15:00: il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura tiene una conferenza stampa e mostra il video di sorveglianza: Naya e suo figlio erano le uniche persone a bordo quando lasciarono la costa.

L’ex marito, l’attore Ryan Dorsey, a quanto sembra, non era sempre al corrente degli spostamenti di Naya con il figlio. Rayan ha dichiarato di non sapere neanche di quella gita programmata in barca. Un vero mistero che ha ancora troppi punti oscuri.