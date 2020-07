0 Facebook Napoli, gestori di un baretto aiutano il personale sanitario a salvare una donna: l’applauso degli operatori Napoli Città 11 Luglio 2020 11:52 Di redazione 2'

Una bella storia arriva dalla zona dei baretti di Chiaia. Una racconto di solidarietà e di gran cuore, che ha da sfondo un zona spesso portata in risalto dalla cronaca solo per la “movida” notturna.

La storia

Il personale di Cantine Sociali, locale che si trova a piazzetta Rodinò, ha interrotto la sua attività per aiutare i sanitari del 118 a prestare soccorso ad una vecchietta che aveva battuto la testa nella sua abitazione.

La storia in questione è stata raccontata dalla pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate: E poi ci sono i napoletani (la maggioranza) con il cuore grande. Come il gestore delle “Cantine Sociali” a piazzetta Rodino’ a Napoli che con i suoi ragazzi, ed interrompendo la sua attività, ha aiutato un equipaggio del 118 a scendere dalla sua abitazione una povera vecchietta che aveva battuto la testa cadendo a terra……ed alla fine dell’Intervento, lo stesso gestore, vedendo l’equipaggio stremato ha offerto loro dell’acqua. Nonostante tante aggressioni esiste ancora chi crede in noi e ci aiuta!”

Napoli: non solo storie di violenza nei confronti dei sanitari

Un bella storia che dimostra come, oltre gli attacchi e alle violenze nei confronti del personale sanitario , che spesso denunciati dalla pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, esistono gesti di aiuto e sostegno reale nei confronti di chi ogni giorno fa del proprio lavoro una missione per gli altri.

Un altro volto di Napoli e della zona dei baretti che si spera possa diventare un esempio per tutti. Non solo movida e assembramenti, non solo caos e lamentele da parte dei residenti ma anche persone di cuore che svolgono il lovo lavoro ma che sono pronti ad interrompere tutto per aiutare chi ha veramente bisogno.

Un gesto, quello del personale del baretto, di comprensione e di riconoscenza nei confronti del personale sanitario.

