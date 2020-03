0 Facebook Barbara D’Urso e il video in cucina, il dettaglio scatena i fan: “C’è un uomo misterioso” Il post pubblicato sul proprio profilo Instagram dalla conduttrice Mediaset Spettacolo 28 Marzo 2020 17:34 Di redazione 2'

Barbara D’urso alle prese con la cucina e nello specifico con la preparazione del polpettone. Ma il video girato e pubblicato su Instagram ha scatenato reazioni opposte da quelle sperate dalla conduttrice napoletana.

Infatti, essendo in corso l’emergenza causata dal coronavirus, ognuno di noi è isolato a casa e in tanti stanno dando sfogo alla propria creatività in cucina. La D’Urso ha più volte ribadito, documentandolo con foto e video, che sta trascorrendo questa quarantena da sola.

Ma i fan si sono scatenati sui social. Infatti sembrerebbe che il filmato in questione sia stato girato da qualcuno. Di conseguenza la ‘Regina Pop’ di Canale 5 non sarebbe da sola in casa come più volte affermato.

IL POST SU INSTAGRAM –

“Questa sera un grande classico: il polpettone!!! 😋😋😋 Guardate fino alla fine per vedere il risultato 🤩🤩🤩 Per la cottura: in forno a 180 gradi per 45 minuti!!!“.