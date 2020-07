0 Facebook La chemio non ferma Cassandra, la 20enne dalla voce d’oro fa il provino via Skype per Amici Spettacolo 11 Luglio 2020 16:34 Di Verdiana Perrotta 4'

Avevamo raccontato la sua storia qualche giorno fa, dopo che il video della sua esibizione nel reparto di Ematologia dell’ospedale A. Cardarelli, aveva emozionato tutti facendo il giro del web.

La sua voce ha emozionato tutti

Cassandra, giovane ragazza di 20 anni, nonostante il brutto male e le relative cure che deve affrontare, non smette di sognare. Il video della sua performance era stato postato da un’infermiera, commossa dalla voce della ragazza.

“Lavoro nel Reparto di Ematologia dell’ospedale A. Cardarelli. Ogni giorno noi professionisti sanitari ci interfacciamo con pazienti di ogni età che si ritrovano a combattere contro leucemie e linfomi. Proviamo a prestare la migliore assistenza possibile, diventiamo tutti un unica grande famiglia e rimanere nel proprio ruolo spesso ci risulta difficile. Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre”. Con queste parole l’infermiera aveva raccontato la storia di Cassandra.

La giovane non si è arresa e il suo sogno è diventato realtà è stata contattata dalla redazione di Amici per un provino via skipe.

“Mi hanno convocato un’altra volta, ma gli ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype”.

La storia di Cassandra; dal provino per Amici alla Chemio

La ragazza ha raccontato la sua storia a Il Mattino. “Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere una ghiandola linfatica del collo un po’ gonfia – racconta la ragazza –. All’inizio non ho ci ho dato molto peso, finché non ha raggiunto delle dimensioni notevoli, perciò mi sono rivolta al medico. Siamo andati più a fondo, eseguendo vari esami clinici che purtroppo hanno dato l’esito più malaugurato: avevo la leucemia”.

L’inizio del calvario con la speranza di poter tornare presto ad esibirsi

“Ho iniziato subito con i ricoveri e con i cicli di chemioterapia – ricorda Cassandra –. All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto davvero ad affrontare un percorso di cura del genere che ti scombussola la vita. Sono sempre stata una persona tosta, allegra ed estroversa – spiega –. Perciò anche in questa situazione ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene: i miei genitori, mio fratello e il mio ragazzo che non mi hanno lasciata mai sola. I ricoveri per questi cicli di chemioterapia sono molto lunghi, avevo bisogno di sentirmi bene e impiegare il mio tempo in qualcosa che mi facesse stare meglio. E così ho ripreso a cantare, un po’ per me stessa e un po’ anche per le mie vicine di letto e di stanza con cui ho avuto un rapporto bellissimo.

Il momento più difficile

“Mesi prima mi ero candidata per un provino ad Amici e mi è arrivata la convocazione, fissata per il 3 luglio, proprio durante l’ultimo ricovero – racconta –. Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute.

IL PROVINO

La prossima settimana Cassandra avrà finalmente la sua grande occasione: “Innanzitutto, ho dei controlli per capire a che punto è la malattia, poi ho la possibilità di far sentire la mia voce ai redattori del programma di Maria De Filippi. Perciò, incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene, magari sarà la mia ripartenza”.