Lutto per il cantante Andrea Sannino: “Ciá Salvató…Ti ho voluto bene”

“Sono sconvolto per la perdita improvvisa di Salvatore Guadagni, un grande amico, un grande uomo, una persona per bene, amabile e sincera! Mi hai sempre amato e sostenuto, quando ancora non era accaduto nulla nella mia carriera. Non ci posso credere che quel messaggio che ci siamo inviati 5 giorni fa, sempre carico di stima e amore, sia stato l’ultimo. Da te ho festeggiato la mia promessa di matrimonio e tante altre cose. Il mondo non puô perdere persone come te!! Che Dio sia vicino a tua moglie e ai tuoi figli! Un abbraccio a loro e alla cittá di Volla! Ciá Salvató…Ti ho voluto sempre bene”. Con queste parole Andrea Sannino saluta Salvatore Guadagni.

L’imprenditore di 46 anni, di Volla, che è deceduto improvvisamente, a causa di un infarto fulminante. Era conosciuto da tutti perché proprietario del ristorante “La Bulla”, molto apprezzato nella zona.

Il cantante lo ricorda con grande affetto e si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro Salvatore.

