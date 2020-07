0 Facebook Cassandra, 20enne ricoverata al Cardarelli si esibisce in ospedale e incanta tutti con la sua voce Napoli Città 6 Luglio 2020 17:38 Di Verdiana Perrotta 2'

Una bellissima testimonianza arriva dal Cardarelli. Una giovane ragazza di 20, nonostante la malattia, emoziona tutti con la sua splendida voce. La giovane, di nome Cassandra, ha regalato a tutti i pazienti del reparto un emozionante esibizione canora, per infondere forza a tutti quelli che, come lei, stanno lottando per tornare alla vita e alla normalità. Il video della sua performace ha già fatto il giro del web suscitando commenti di grande ammirazione nei cofronti della ragazza.

L’emozionante video è stato postato da un’infermiera S.T., sulla sua pagina facebook, commossa per il gesto della ragazza e la sua splendida voce. Cassandra è una vera promessa della musica che oggi, si trova costretta ad affrontare la sua malattia, a causa della quale ha messo in stand by il suo sogno di diventare cantante. La ragazza coltiva la sua passione per la musica fin da quando era piccola, poco prima di scoprire la sua malattia, aveva anche deciso di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo Cassandra è stata costretta a rimandare.

La testimonianza dell’infermiera del Cardarelli

“Lavoro nel Reparto di Ematologia dell’ospedale A. Cardarelli. Ogni giorno noi professionisti sanitari ci interfacciamo con pazienti di ogni età che si ritrovano a combattere contro leucemie e linfomi. Proviamo a prestare la migliore assistenza possibile, diventiamo tutti un unica grande famiglia e rimanere nel proprio ruolo spesso ci risulta difficile. Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre”.