0 Facebook Il marito di Alessia Marcuzzi su tutte le furie: “In casa è finita malissimo” Spettacolo 10 Luglio 2020 15:57 Di redazione 2'

Dopo l’indiscrezione su una presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, in molti si sono chiesti cosa abbia detto il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi. Sulla vicenda sono intervenuti tutti tranne lui, anche Belen ha voluto smentire la notizia, ma il produttore ha scelto il silenzio.

Cosa ha detto il marito di Alessia Marcuzzi sulle ultime voci

A svelare cosa starebbe accadendo a casa della Marcuzzi è stato il settimanale Oggi, secondo cui Paolo Calabresi non avrebbe preso affatto bene tutti questi rumors. Il tabloid non spiega se il marito della Marcuzzi ci abbia creduto o meno. Ma pare che non la stia vivendo bene e si sia molto innervosito per tutte queste voci sul conto della moglie. Addirittura sembrerebbe che la cognata di Alessia avrebbe deciso di interrompere i rapporti con lei.

Altre voci parlano del fatto che Paolo Calabresi sarebbe intenzionato a rivolgersi a un avvocato. Il settimanale riporta anche le parole di una fonte vicina alla Marcuzzi, secondo cui tra Alessia e il marito già prima di quest’indiscrezione non c’era un clima del tutto sereno: “La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”, questo quanto riportato dal citato tabloid.