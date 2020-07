0 Facebook Cosa è successo a Salvatore Esposito, la foto in ospedale e il messaggio Spettacolo 10 Luglio 2020 15:50 Di redazione 1'

Salvatore Esposito ha pubblicato una foto da un letto d’ospedale con una gamba ingessata. L’attore di Gomorra è ricoverato al Pineta Grande probabilmente a seguito di una rottura ad un arto inferiore.

Salvatore Esposito in ospedale

L’immagine di Salvatore Esposito nel letto d’ospedale con una gamba ingessata ha subito scatenato i tanti fan dell’amato attore. In molti gli hanno chiesto come si sia fatto male, ma lui nel messaggio rassicura dicendo che sta bene.

LEGGI ANCHE: SCAMBIO DI BATTUTE TRA SALVATORE E MOURINHO

Il post di Salvatore Esposito

“Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!! #Stasenzapensieri”, questo il messaggio di Salvatore Esposito.