Anna Tatatangelo ha un nuovo fidanzato, è questa l’ultima indiscrezione sull’ex di Gigi D’Alessio. Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna la cantante avrebbe davvero voltato pagina.

Anna Tatangelo ha un nuovo amore dopo D’Alessio

La Tatangelo aveva da poco raccontato in un’intervista di aver vissuto un cambiamento interiore, che ha mostrato anche con un nuovo look totalmente rivoluzionato e uno stile di musica differente. Adesso si vocifera che abbia anche un nuovo fidanzato, secondo il tabloid si tratterebbe di uno dei suoi musicisti.

Un’amicizia che sarebbe tramutata in passione dopo anni di lavoro ognuno al fianco dell’altro. Il nome, per ora, non è stato reso noto, così come da parte della diretta interessata non c’è stata alcuna conferma né tanto meno una smentita. Per cui il gossip sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo impazza, bisognerà solo aspettare qualche “scatto proibito”.

Il nuovo singolo di Anna Tatangelo

Lei negli ultimi tempi è apparsa molto allegra e sorridente, è da poco uscita con il suo nuovo singolo Guapo che ha avuto subito uno straordinario successo. Dopo una breve gita a Napoli per girare il video, è rientrata nella Capitale dove si è ripresa in una delle sue storie e ai tanti followers è apparsa davvero molto serena. Sarà per il nuovo amore? Staremo a vedere.