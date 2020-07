0 Facebook Schianto mortale in Campania, addio a Federico: aveva 31 anni Cronaca 10 Luglio 2020 09:27 Di redazione 2'

Un tragico incidente è avvenuto ieri sera in Cilento. Siamo a Marina di Camerota in provincia di Salerno. Erano quasi le 21 quando Il 31enne Federico Giuliano era a bordo della sua motocletta e percorreva la strada provinciale all’altezza del 41esimo parallelo.

Come riportato da Teleclub, per motivi ancora da accertare, Federico ha perso il controllo della moto. Questo ha fatto sbandare il mezzo che si è andato a schiantare contro un muro di cinta. L’impatto è stato tremendo tanto da pregiudicare fin da subito le condizioni del giovane.

Immediato l’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto alle prime cure del caso per poi trasportare d’urgenza Federico in ospedale. Quest’ultimo è arrivato al nosocomio di Vallo della Lucania in codice rosso.

I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica del sinistro. Federico e la sua famiglia sono molto conosciuti nella piccola località cilentana. Essi gestiscono una piccola farmacia oltre che due note strutture turistiche.

La triste notizia ha sconvolto l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia Giuliano. Tanti i messaggi d’affetto per Federico deceduto poco tempo dopo il ricovero in ospedale.