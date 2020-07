0 Facebook Anna Tatangelo parla per la prima volta di Gigi D’Alessio dopo la separazione Spettacolo 6 Luglio 2020 13:29 Di redazione 2'

Anna Tatangelo è tornata a parlare di Gigi D’Alessio. La coppia si è separata mesi fa, l’avevano comunicato con una stessa nota uscita sui profili social di entrambi. La cantante e show girl si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del cambiamento che ha avuto.

Anna Tatangelo presenta il suo nuovo singolo

La Tatangelo ha spiegato di aver fatto un vero e proprio percorso interiore in cui ha cambiato look, ma anche genere musicale. E’ da poco uscita con un nuovo singolo Guapo, con il rapper napoletano Geolier, ed è pronta a presentare la nuova Anna: “Il mio cambiamento? È il frutto di un percorso personale interiore. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide“.

Nel corso dell’intervista ha parlato di Gigi D’Alessio, non capita spesso che uno dei due parli dell’altro, hanno sempre voluto lasciare lontana la loro vita privata dall’attenzione mediatica. La Tatangelo ha avuto solo belle parole per il cantante napoletano, che resta per lei un pilastro fondamentale della sua vita: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto, io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto“.