La dea bendata torna a baciare la Campania, questa volta ha poggiato la sua mano a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Un fortunato/a ha vinto un milione di euro con la lotteria “Million Day”.

Vinto un milione di euro al Million Day

Con pochi euro una persona, di cui non è stata resa nota l’identità, si è aggiudicata una vittoria milionaria. Per giocare a questa lotteria bisogna scegliere tra cinque numeri da 1 a 55 e aspettare l’estrazione per sapere se si è decisa la combinazione vincente.

Ebbene una persona a Vallo della Lucania c’è riuscita, portando a casa un milione di euro. Una cifra davvero importante con cui non solo potrà concedersi qualche sfizio, ma anche fare un investimento importante. Auguri al fortunato/a.