Castel Volturno piange Ida Campopiano, giovane madre lascia tre bambini Cronaca 9 Luglio 2020 12:42 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito le comunità di Pietravairano e Castel Volturno, è morta Ida Campopiano. Giovane madre di 35 anni si è spenta per un improvviso malore, lascia tre bambini.

Ida Campopiano trovata morta in bagno

Ida è la donna che è stata trovata nuda all’interno del bagno del suo appartamento, a ucciderla potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio, ma il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Da una prima ricostruzione la giovane madre potrebbe essere stata colta da un malore prima di entrare nella doccia per questo motivo non avrebbe avuto i vestiti.

La notizia della morte di Ida Campopiano ha devastato l’intera comunità, un decesso improvviso e una famiglia distrutta. Tanti i messaggi di cordoglio per questa improvvisa scomparsa.