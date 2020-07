0 Facebook Castel Volturno, donna nuda trovata morta in bagno Cronaca 8 Luglio 2020 12:02 Di Verdiana Perrotta 1'

Dramma a Castel Volturno. Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna, in via Giorgio Vasari. La donna era nuda nel bagno della sua abitazione. Ancora da ricostruire le dinamiche e le circostanze del decesso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La donna è stata ritrovata nuda nel bagno della sua abitazione

Secondo quanto riportato da Casertace.it la vittima era adagiata esanime nel bagno. Nell’abitazione anche due persone agli arresti domiciliari. La salma è finita sotto sequestro. La Procura della Repubblica disporrà l’esame autoptico sul corpo della donna per stabilire le cause della morte. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista, neanche quella della morte violenta.