0 Facebook Bambina di 4 anni muore in un incidente a Qualiano, si costituisce l’autista dell’altra auto Cronaca 9 Luglio 2020 11:56 Di redazione 2'

Si è costituito l’autista dell’altra vettura coinvolta nell’incidente a Qualiano in cui ha perso la vita una bambina di 4 anni nel pomeriggio di mercoledì. Si tratta di un giovane di 19 anni incensurato, originario di Marano.

Incidente a Qualiano, Sofia muore a soli 4 anni

Il ragazzo era scappato via subito dopo l’incidente per paura del linciaggio della gente, sarebbe stato proprio lui a chiamare l’ambulanza per chiedere i soccorsi. La piccola Sofia, che è sbalzata fuori dal finestrino nell’impatto, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Santobono di Napoli. Il ragazzo, che era già stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero, si è costituito e per lui si ipotizza l’accusa di omicidio stradale.

Le parole del sindaco di Qualiano

Intanto l’intera comunità di Qualiano è in lutto per quanto accaduto alla piccola Sofia che era in auto con sua madre quando è avvenuta la tragedia. Il sindaco del comune nel Napoletano, Raffaele De Leonardis, ha scritto un messaggio di cordoglio, condividente il dolore di tutti gli abitanti: “Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. La piccola Sofia oggi è deceduta dopo un tragico incidente avvenuto in via Falcone. Siamo inermi e sconvolti. Tutta l’amministrazione comunale di Qualiano si stringe attorno al dolore della famiglia”. I carabinieri utilizzeranno le telecamere di videosorveglianza per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

LEGGI ANCHE: LA DINAMICA DELL’INCIDENTE