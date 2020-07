0 Facebook Dramma a Ponticelli, Pasquale travolto e ucciso da un treno: il padre morto in modo simile Cronaca 8 Luglio 2020 12:31 Di redazione 1'

Un intero quartiere è sconvolto per la morte di Pasquale, conosciuto con il nome di Lello dagli amici. L’uomo è stato travolto e ucciso da un treno nella stazione di Ponticelli, nel quartiere est di Napoli.

Travolto e ucciso da un treno a Ponticelli

Da chiarire se il gesto sia volontario o se si sia trattato di un incidente. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che il treno era in transito e stava per fermarsi quando si è trovato un uomo disteso sulle rotaie. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto riportato da Tele Club Italia pare che il padre dell’uomo sia morto in circostanze simili, un retroscena che renderebbe ancora più tragico il gesto estremo.