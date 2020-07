0 Facebook Uomo si lancia sotto treno della circumvesuviana, dramma a Napoli Sul posto i soccorsi e le autorità. Pare si sia trattato di un gesto di suicidio. Rallentamenti su tutta la tratta ferroviaria Cronaca 7 Luglio 2020 14:31 Di redazione 1'

Tragedia poco fa a Napoli dove un uomo si è tolto la vita lanciandosi sotto al treno della Circumvesuviana. Il drammatico episodio è avvenuto all’altezza della stazione di Ponticelli. Come riportato da Il Mattino è accaduto tutto all’improvviso.

La vittima si sarebbe lanciata sotto il convoglio in corsa proprio mentre il treno stava per fare il suo ingresso in stazione. Il macchinista non ha potuto evitare il violento impatto. Sul posto, allarmati dai presenti sotto choc, sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine.

I sanitari del 118 insieme ai Vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla per la vittima. Le forze dell’ordine hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Rallentamenti su tutta la tratta ferroviaria e disagi per i viaggiatori. Istituite delle linee bus alternative.