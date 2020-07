0 Facebook Il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi a Capri, la prova della nuova relazione Spettacolo 7 Luglio 2020 13:04 Di redazione 4'

La foto del bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi finalmente è arrivata. Il gossip su una presunta relazione della show girl argentina con il bell’imprenditore napoletano aveva infiammato il weekend, adesso è il settimanale Chi a pubblicare la prova che tra i due c’è qualcosa.

Arriva il bacio tra Belen e Gianmaria

E proprio mentre Dagospia ha pubblicato la bomba che parla di una relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, Belen è stata paparazzata tra le braccia di un altro. La coppia ha trascorso un weekend di passione tra Capri e Napoli per il compleanno di lui, con loro c’erano anche Jeremias e Mattia Ferrari.

Poi i due hanno affittato una straordinaria villa per celebrare l’inizio di questa relazione. Secondo quanto riportato da Chi è stato proprio Mattia Ferrari, amico inseparabile di Belen, a farli conoscere. “Così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto”, questo il retroscena pubblicato dal citato settimanale.

Poi è arrivato l’invito alla festa di compleanno di Gianmaria, festeggiata al circolo Rari Nantes, dove i due si sarebbero presentati agli amici. Chi ha immortalato tutti i momenti della festa e del weekend romantico.

Il post pubblicato sul profilo di Chi