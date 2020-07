0 Facebook Ritrovata Carmen Picariello, la 14enne non era tornata a casa La giovane non aveva più fatto ritorno a casa. L'appello disperato della sorella e il gps dello smartphone Cronaca 7 Luglio 2020 20:05 Di redazione 2'

Una triste storia per fortuna finita in modo positivo. Carmen Picariello, 14enne di Avellino scomparsa da ieri pomeriggio, è stata individuata a Napoli ed ora è con la famiglia. La giovane, come riportato da Il Mattino, era uscita di casa e non aveva fatto più ritorno.

Ritrovata Carmen Picariello

Questo aveva gettato nello sconforto la famiglia. La sorella aveva pubblicato un appello disperato su Facebook. Poi è stata la tecnologi a giocare un ruolo fondamentale in tutta la vicenda. Infatti, Carmen è stata trovata a Piazza Garibaldi grazie al gps del suo smartphone.

Ragazza di 14 anni sparisce ad Avellino, senza lasciare traccia. E’ successo ieri pomeriggio, verso le 15: 30. La ragazza, di nome Carmen Picariello, ha lasciato l’abitazione senza avvisare nessuno e da quel momento non ha più dato sue notizie. I genitori, preoccupati hanno subito sporto denuncia ai carabinieri e iniziato le ricerca, aiutandosi anche dei social per diffondere la notizia il più velocemente possibile.

Carmen, 14 anni, è scomparsa da Avellino

La ragazza si fa chiamare Carmela e mora e solitamente frequenta la zona del Bogart, un noto bar di Avellino. Non si conoscono i motivi che hanno spinto la 14enne ad allontanarsi, i familiari sono molto preoccupati.

L’appello della sorella

Disperato l’appello della sorella sul suo profilo facebook: “Urgente!! Questa ragazza sulla sinistra oggi alle 15.30 ha lasciato casa senza dire nulla ed è andata via. Si chiama Carmen Picariello ha solo 14 anni. La stiamo cercando senza risultati abbiamo sporto denuncia e i carabinieri ci stanno aiutando. Vi chiedo di condividere più che potete, aiutatemi a trovare mia sorella”.

I carabinieri hanno avvistato la giovane nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli. Chiunque la vedesse è pregato di comunicarlo ad un numero di telefono che compare sul profilo della sorella oppure di avvisare i carabinieri.