Era lo scorso aprile quando la triste notizia è arrivata a tutt’Italia. Da Napoli l’agente – eroe Pasquale Apicella è deceduto mentre svolgeva il proprio lavoro. Durante l’inseguimento di alcuni rapinatori che avevano tentato un furto in banca tra Capodichino e Secondigliano, un incidente strappò il poliziotto alla sua famiglia.

Qualche giorno fa un’altra spiacevole vicenda ha colpito la famiglia Apicella. Infatti, nella loro casa di Villaricca, dei ladri hanno fatto irruzione rubando di tutto. Non solo elettrodomestici e oggetti di valore ma anche un regalo speciale che Apicella aveva fatto al figlio piccolo: un go kart.

“Sono giorni che penso alle cose che avevamo giù al box, per cercare di rendermi conto di quello che hanno rubato e fare il punto della situazione. In questi anni avevamo portato quasi tutto li, cose che avevamo comprato nel tempo con sacrificio e soprattutto scegliendole insieme. In quel box c’erano ricordi, c’erano sacrifici, c’erano le nostre scelte ed era quel poco che mi restava per rimanere aggrappata un domani a una quotidianità con te. E loro mi hanno portato via anche questo“.

L’appello alla ‘Radiazza’

“Tra tutta la roba che c’era lì dentro, la cosa più importante era il go-kart che Lino aveva regalato a nostro figlio Thiago. Tanta gente si è offerta di ricomprarlo nuovo, e ringrazio tutti con il cuore, ma non è la soluzione, perché quello che hanno portato via ha un valore affettivo enorme: Lino lo aveva anche fatto modificare per permettere al bambino di arrivare bene sui pedali. Mancavo da due mesi, perché non riesco a starci in quella casa, per cui non so dire quando i ladri mi hanno svuotato il garage, né ho sospetti su chi possa essere stato. Posso solo dire che nella zona ci sono stati altri episodi del genere in passato“.

“È importantissimo ritrovare il giocattolo che Pasquale aveva comprato al figlio. Perciò chi sa dove sta o conosce chi l’ha preso può contattarci anche anonimamente. Siamo disposti anche a pagare pur di far riavere il go-kart al bambino“, ha detto Gianni Simioli su Radio Marte.