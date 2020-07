0 Facebook Made in Sud, imbarazzo per Stefano De Martino: battuta su Barbara D’Urso Made in Sud 7 Luglio 2020 10:14 Di redazione 2'

Durante l’ultima puntata di Made in Sud era inevitabile che si giocasse sui recenti gossip che hanno investito Stefano De Martino. Il conduttore è al centro dell’attenzione mediatica dopo essersi lasciato con Belen Rodriguez e negli ultimi giorni si era vociferato di un presunto flirt con una conduttrice più grande di lui. Poi è scoppiata la bomba lanciata da Dagospia, secondo cui il ballerino avrebbe intrattenuto una relazione con Alessia Marcuzzi. Relazione ampiamente smentita da entrambi.

Stefano De Martino e Barbara D’Urso: ironia a Made in Sud

A tornare sull’argomento è stato Peppe Iodice durante l’ultima puntata di Made in Sud, che con la sua ironia è riuscito a mettere in imbarazzo per l’ennesima volta il bel De Martino. Tornando sull’argomento della conduttrice più grande, ha detto: “Fratimo ma che hai combinato? un’ennesima settimana in cui stai facendo solo guai? Allora ce lo vuoi dire? Che hai fatto con quella conduttrice? Fratimo ma veramente te stai magnann a Barbara D’Urso? La devi smettere, devi stare a casa fermo!“.

Stefano ha iniziato a ridere e ha subito stoppato la conversazione con poche parole: “Ma ti denunciano basta!“. Iodice, che deve aver capito come al ballerino non faccia piacere parlare della sua vita privata, ha cambiato subito argomento.