Suicidio a Pagani, imprenditore trovato senza vita nel suo ufficio Il dramma avvenuto questa mattina presto. Sconvolti la famiglia della vittima e l'intera comunità che si è stretta intorno a loro Cronaca 7 Luglio 2020

La tragedia si è consumata questa mattina presto a Pagani, località in provincia di Salerno. Un imprenditore impegnato nel settore ortofrutticolo e alimentare è stato trovato senza vita nel suo ufficio. La vittima si è impiccata.

Come riportato da Il mattino, il 51enne avrebbe deciso di compiere l’estremo gesto a causa della violenta crisi economica che ha colpito il Paese. Una crisi aggravata dall’emergenza sanitaria portata dal coronavirus.

Come ogni mattina la vittima è uscita presto di casa per recarsi nel suo ufficio sito in via Malet prima di togliersi la vita. Sul posto sono giunti i soccorsi e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’imprenditore, mentre i militari hanno avviato i normali accertamenti del caso.

Sconvolta la famiglia che non aveva avuto nessuna avvisaglia del dramma. L’intera comunità, distrutta dal dolore si è stretta intorno ai parenti del 51enne che era molto conosciuto e voluto bene da tutti.