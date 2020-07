0 Facebook Furto in casa dell’agente Apicella, rubato anche il regalo del figlio piccolo Il poliziotto eroe morto a Secondigliano nel tentativo di fermare dei rapinatori. Il gesto che ne infanga la memoria Cronaca 5 Luglio 2020 19:04 Di redazione 1'

Non c’è pace per gli eroi, neanche per quelli scomparsi e i loro familiari. Così uno o più malviventi, hanno commesso un gesto davvero fuori luogo e che ha attentato alla memoria di un poliziotto eroe. Stiamo parlando di Pasquale Apicella.

Quest’ultimo è deceduto a Napoli lo scorso mese di aprile nel tentativo di fermare dei ladri che avevano tentato un furto in banca. Uno scontro frontale tra la volante della Polizia con a bordo Apicella e l’auto sulla quale scappavano i rapinatori, è stato fatale per l’agente.

Furto in casa dell’agente Apicella

Come riportato da Internapoli, lo scorso giovedì qualcuno si è introdotto nella casa dove Apicella, sua moglie e i figli dovevano abitare. L’appartamento si trova in una zona residenziale di Villaricca, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

I ladri si sono intrufolati in casa passando per il box auto. I rapinatori sono riusciti a fuggire via con il bottino: alcuni elettrodomestici e il regalo che Apicella aveva fatto al figlio piccolo: un go kart. Sulla vicenda sta indagando la Polizia.