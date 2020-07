0 Facebook Svaligiata la casa di Pasquale Apicella, la moglie disperata: “Hanno portato via i nostri ricordi” Cronaca 6 Luglio 2020 12:00 Di redazione 2'

Il furto in casa di Pasquale Apicella, avvenuto nei giorni scorsi, ha amplificato il dolore di tutti i familiari e in particolare della moglie Giuliana. Un danno affettivo più che materiale perchè i ladri hanno sottratto oggetti che, dopo la morte del giovane agente, rappresentavano pezzi di vita vissuta con Lino e un conforto per la vedova e il resto della famiglia.

Disperata la moglie ha raccontato l’episodio e a Fanpage.“Hanno rubato tutto. Io me ne sono accorta giovedì ma erano due mesi che non andavo a casa quindi non so quando sia potuto accadere. Stranamente nessuno si è accorto di niente”. Ha raccontato la donna, che non tornava a casa

I ladri non si sono fermati davanti a nulla,portando via anche gli ultimi regali che papà Pasquale aveva fatto al suo piccolo Thiago prima di morire. “Il Go-Kart lo aveva regalato mio marito a nostro figlio. Era stato modificato da mio marito perché nostro figlio non arrivava a mettere i piedini sui pedali e quindi lui aveva fatto fare una modifica in modo che potesse guidarlo. Il problema è che non avendo foto non è facile da rintracciare. Però per noi aveva un immenso valore affettivo” – ha continuato.

La donna si è sfogata con un lungo post sulla sua pagina facebook: “Sono giorni che penso alle cose che avevamo giù al box. In questi anni avevamo portato quasi tutto lì, cose che avevamo comprato con tempo e sacrificio e soprattutto scegliendole insieme”. “Tra queste, una trapunta che avevo adocchiato un paio di anni fa ma che costava un po’. Te ne parlai, te la feci vedere e tu me la regalasti, nonostante tutto”. “In quel box c’erano ricordi, sacrifici, le nostre scelte. Era quel poco che mi restava per rimanere aggrappata un domani ad una quotidianità con te. E loro mi hanno portato via anche questo” – ha concluso.

