Nubifragio si abbatte sull'area Nord di Napoli, temporale ad Acerra 4 Luglio 2020

Allagamenti, acqua che veniva giù come una cascata, auto e cittadini intrappolati a causa della pioggia. È stato questo lo scenario che ha caratterizzato l’area Nord di Napoli nelle ultime ore. Le previsioni del tempo hanno sbagliato su Napoli.

Ma non sulla provincia. In particolare, come riportato da Teleclub, ad essere vittima di temporale e nubifragio è stata Acerra. Tante le segnalazioni fatte dai cittadini e pubblicate sui social. La pioggia ha colpito questa fetta di territorio metropolitano.

In particolare problemi ai tombini e all’intera rete fognaria.