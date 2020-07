0 Facebook Torna un “Un Posto al Sole”, la soap in tv dal 13 luglio Dopo la ripresa dei set e la produzione delle nuove puntata in regola con le norme anti covid, 'Un Posto al Sole' torna finalmente in tv Spettacolo 4 Luglio 2020 12:51 Di redazione 3'

Finalmente ci siamo, i fan di ‘Un Posto al Sole‘ possono essere felici. La famosa soap girata e prodotta a Napoli è tornata a sviluppare le nuove puntate dopo lo stop causato dal coronavirus. ‘Un Posto al Sole‘ sarà in onda sulla Rai a partire dal prossimo lunedì 13 luglio.

Riparte la produzione di “Un posto al sole”, la serie piu’ longeva della tv. Riprende grazie all’impegno di Rai Fiction, CPTV Rai di Napoli e Fremantle, nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutte le persone impegnate sul set. Le troupe al lavoro saranno tre, una in esterni e due in interni, ma non sono previsti cambi di studio tra una troupe e l’altra.

Come cambia Un Posto al Sole dopo l’emergenza Covid-19

Il set sara’ sanificato al mattino e a fine giornata. Sono state riscritte le scene per mantenere il distanziamento sociale, quindi niente baci e abbracci, e se si vedranno scene di vicinanza saranno solo un escamotage della regia. Ogni attore avra’ il suo camerino fisso dove ricevera’ i costumi igienizzati al mattino e a fine giornata. Il set, su cui sara’ presente solo il personale strettamente necessario, verra’ sanificato ad ogni ciak. Si indosseranno mascherine e guanti, il regista avra’ anche la visiera. Per il momento sono sospesi trucco e parrucco, ogni attore si preparera’ autonomamente. Misuratori di temperatura sono stati sistemati all’ingresso dei set. Le riunioni saranno solo per via telematica. Test sierologici sono stati effettuati a tutto il personale e saranno ripetuti periodicamente.

Quando andranno in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole

Si comincia oggi con le riprese in esterni nel celebre Palazzo Palladini, luogo iconico della serie, dove si intrecciano le vicende dei nostri protagonisti. E domani con gli interni, presso il CPTV di Napoli. Gli storici studi di Napoli torneranno ad essere teatro delle storie dei protagonisti che ritroveremo dove li abbiamo lasciati: Serena e Filippo nella loro nuova vita dopo il divorzio; Marina Giordano, scampata al tentativo di omicidio grazie a Roberto Ferri, alle prese con Fabrizio Rosato; Giulia Poggi e famiglia impegnati nella gestione del cagnolino arrivato alla Terrazza; Guido e Mariella nella complicata organizzazione del loro matrimonio; il magistrato Nicotera impegnato nelle indagini sul clan Tregara. La produzione sta lavorando con l’obiettivo di andare in onda su Rai3 dalla meta’ di luglio.