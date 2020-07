0 Facebook Meteo Napoli, dopo il caldo record arrivano i temporali e si abbassano le temperature Meteo 3 Luglio 2020 10:15 Di redazione 1'

Il caldo e il sole dureranno ancora per poco, è in arrivo una nuova perturbazione che porterà temporali e un abbassamento delle temperature in tutta la Campania. Secondo quanto riportato da Meteo.it, nella giornata di sabato il tempo dovrebbe guastarsi.

Previsioni meteo a Napoli

Dopo l’afa degli ultimi giorni, con temperature che sono state sui 31-32 gradi con una percezione chiaramente maggiore, temporali si abbatteranno su Napoli e sul resto della Campania. Il tempo comincerà a peggiorare sabato mattina quando compariranno le prime nubi.

A metà mattinata si intensificheranno i fenomeni temporaleschi che perderanno di intensità nel primo pomeriggio. Lievi rovesci, poi, sono previsti anche nella serata di sabato. Contestualmente assisteremo a un calo delle temperature, le massime si abbasseranno fino a 27 gradi, regalandoci un clima decisamente più fresco.