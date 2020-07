0 Facebook Stefano De Martino dopo la foto in barca presenta Emma Spettacolo 3 Luglio 2020 08:50 Di redazione 2'

Da qualche giorno non si fa altro che discutere di una presunta relazione di Stefano De Martino dopo la rottura con Belen Rodriguez. Si era parlato di un’ex ballerina di Made in Sud, poi di una conduttrice televisiva più grande d’età e adesso era spuntata l’immagine di una donna bionda in barca con il ballerino. Si tratta solo di voci che non trovano alcuna conferma, anzi sono state tutte smentite dall’ufficio stampa del ballerino.

Chi è la ragazza in barca con Stefano De Martino

De Martino, però, nella spensieratezza ha condiviso l’immagine di questa famosa Emma in una delle sue storie Instagram. E’ la bionda fotografata dai paparazzi di Nuovo al suo fianco in barca. Dopo che l’addetto stampa ha spiegato che è un’amica del ballerino, lui ha pubblicato una sua foto sulla sua barca. Nella storia si vedono anche Paolantoni, Biagio Izzo e al fianco di Emma un ragazzo.

Probabilmente il bel De Martino avrà voluto pubblicare quegli scatti per mostrare che il pomeriggio vissuto in barca altro non era che una riunione tra amici. Ancora una volta ha voluto mettere a tacere il gossip.