0 Facebook Stefano De Martino fotografato con una donna bionda in barca Spettacolo 2 Luglio 2020 09:52 Di redazione 2'

Dopo la notizia di un nuovo presunto flirt di Stefano De Martino, ampiamente smentita da parte dello staff di Made in Sud e della diretta interessata, spunta una foto del bel ballerino in compagnia di una donna bionda.

Stefano De Martino fotografato in barca

Il settimanale Nuovo ha fotografo De Martino in barca con una misteriosa bionda, l’immagine è finita in prima pagina e chiaramente ha alimentato ancora il gossip sulla possibilità che Stefano abbia una nuova fiamma. Dall’ufficio stampa di Stefano De Martino, però, hanno subito smentito la notizia, spiegando come la donna bionda sia un’amica di Stefano di nome Emma e quel giorno sulla barca c’era anche il suo fidanzato Andrea. Per cui specificano che il servizio è incompleto in quanto a bordo c’erano altre persone e la ragazza in copertina non ha alcun rapporto intimo con De Martino.

La reazione di Belen

E intanto Belen, mentre non si fa altro che parlare di una possibile relazione del suo ex compagno, si è limitata a scrivere su Instagram: “L’amore è per gente vera”. Cosa avrà voluto dire? Quella frase somiglia molto a una frecciatina a Stefano.