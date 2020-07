0 Facebook Follia a Jesi, entra in casa di un’anziana coppia: uccide la donna di 69 anni e ferisce il marito Cronaca 3 Luglio 2020 11:50 Di redazione 2'

Una donna di 69 anni è stata aggredita e uccisa nella sua abitazione in via Severi a Jesi, in provincia di Ancona. Verso le 5.30 un uomo si è introdotto nella casa della vittima sfondando un vetro e, con un frammento, si sarebbe accanito sull’anziana, Fiorella Scarponi. Un colpo alla gola è stato letale ed è morta.

Vicino di casa uccide donna di 69 anni

Gravemente ferito il marito, soccorso dal 118 e ricoverato in ospedale. I carabinieri hanno fermato un 25enne che poco dopo il delitto si aggirava in zona con gli abiti sporchi di sangue: si tratta di un residente del quartiere.

Fermato il sospettato dell’omicidio a Jesi

E’ al momento in stato di fermo Michel Santarelli, il 25enne sospettato dell’omicidio della sessantanovenne e dell’aggressione al marito. La sua posizione e’ al vaglio degli investigatori e se dovessero emergere “sue responsabilita’, sara’ arrestato”.

Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona Cristian Carrozza ai giornalisti. Si sta anche cercando di capire se il giovane conoscesse i due anziani. Il marito, Italo Giuliani, e’ in prognosi riservata all’ospedale di Torrette di Ancona